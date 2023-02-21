жена филиппа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Степан Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Федотов
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Степанида Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федотов
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1751
Сын: Антип Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Федотов
Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Федотов