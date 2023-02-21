жена филиппа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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жена филиппа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Степан Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Федотов

ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Степанида Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федотов

ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1751

Сын: Антип Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Федотов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Федотов

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