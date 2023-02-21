Ахметвалеева Елена Исламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметвалеева Елена Исламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1964

Отец: Хайрутдинов Ислам Хаертдинович

Мать: Хайрутдинова Флюра Хуснуловна

Рождение ребёнка
14.04.1982

Дочь: Золотухина Альбина Робертовна

Отец ребёнка: Ахметвалеев Роберт Фархутдинович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1987

Дочь: Андреева Виктория Робертовна

Отец ребёнка: Ахметвалеев Роберт Фархутдинович

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