Ахметвалеева Елена Исламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1964
Рождение ребёнка
14.04.1982
Дочь: Золотухина Альбина Робертовна
Отец ребёнка: Ахметвалеев Роберт Фархутдинович
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1987
Дочь: Андреева Виктория Робертовна
Отец ребёнка: Ахметвалеев Роберт Фархутдинович