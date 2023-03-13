Мартынов Федор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1872
Отец: Мартынов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1900
Дочь: Коптева Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартынов Вера Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мартынов Вера Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есикова ? Федоровна
Мать ребёнка: Мартынов Вера Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынов Вера Карповна
Смерть
Неизвестно