Мартынов Федор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Федор Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1872

Отец: Мартынов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1900

Дочь: Коптева Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартынов Вера Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов не Федорович

Мать ребёнка: Мартынов Вера Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есикова ? Федоровна

Мать ребёнка: Мартынов Вера Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынов Вера Карповна

Смерть
Неизвестно
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