Козлов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Козлова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1980
Дочь: Егорычева (Козлова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна