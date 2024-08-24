Козлов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Козлова) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1980

Дочь: Егорычева (Козлова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Михайловна

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