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Черкасов Косьма Кодратов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1854

Жена: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1855

Сын: Черкасов Василий Косьмин

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1859

Дочь: Татьяна Косьмина

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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