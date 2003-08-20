Тюнина (Тюнина) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюнина (Тюнина) Анна Викторовна

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2003

Отец: не указан

Мать: не указана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Белово, Беловский, Кемеровская область
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