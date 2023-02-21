Загорский Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
19.05.1918
Дочь: Константипнова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Загорская Мария Игнатьевна
Богородск (Ногинск), Московская область Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1926
Павлоград, Дніпропетровська область