Загорский Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорский Антон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1915

Жена: Загорская Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.05.1918

Дочь: Константипнова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Загорская Мария Игнатьевна

Богородск (Ногинск), Московская область Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1926
Павлоград, Дніпропетровська область
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