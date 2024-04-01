Ошуркова (Петрова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Петрова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошурков Дмитрий

Отец ребёнка: Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ошуркова) Елена

Отец ребёнка: Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошуркова Александр

Отец ребёнка: Юрий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно

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