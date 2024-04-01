Ошуркова (Петрова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошурков Дмитрий
Отец ребёнка: Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ошуркова) Елена
Отец ребёнка: Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошуркова Александр
Отец ребёнка: Юрий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно