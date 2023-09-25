Елисеева Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Степанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
25.10.1785 ст.

Сын: Елисеев Харитон Степанович

Отец ребёнка: Елисеев Степан Григорьевич

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Елисеев Яков Степанович

Отец ребёнка: Елисеев Степан Григорьевич

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Елисеев Федор Степанович

Отец ребёнка: Елисеев Степан Григорьевич

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1827 ст.
Переселен в Кавказскую область.
Смерть
Неизвестно

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