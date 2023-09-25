Елисеева Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1785 ст.
Сын: Елисеев Харитон Степанович
Отец ребёнка: Елисеев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Елисеев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1796 ст.
Отец ребёнка: Елисеев Степан Григорьевич
Место жительства
С 1827 ст.
Переселен в Кавказскую область.
Смерть
Неизвестно