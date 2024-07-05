Середа Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Середа Ульяна
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Лазорки, Полтавська область
Место жительства
1909
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно