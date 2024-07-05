Середа Степан Иванович 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Середа Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середа Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Лазорки, Полтавська область
Место жительства
1909
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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