Подгайная (Третяк) (Третяк) Антонина Лазоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгайная (Третяк) (Третяк) Антонина Лазоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1941

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1941

Отец: Третяк Лазарь (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1962

Сын: Подгайный Игорь Александрович

Отец ребёнка: Подгайный (пидгайный) Александр Павлович

Рождение ребёнка
01.05.1966

Сын: Подгайный Андрей Александрович

Отец ребёнка: Подгайный (пидгайный) Александр Павлович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгайный (пидгайный) Александр Павлович

Смерть
1995
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