Подгайная (Третяк) (Третяк) Антонина Лазоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1941
Дата смерти1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1941
Отец: Третяк Лазарь (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1962
Сын: Подгайный Игорь Александрович
Отец ребёнка: Подгайный (пидгайный) Александр Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1966
Сын: Подгайный Андрей Александрович
Отец ребёнка: Подгайный (пидгайный) Александр Павлович
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995