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Ивлев Александр Владиславович
Ивлев Александр Владиславович
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Место рождения
Казацкая
, Курский уезд, Курская губерния
Дата рождения
28.11.1963
Пол
Мужской
Отец
Ивлев Владислав Михайлович
1937 г.р.
Мать
Малыхина Зоя Стефановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1963
Отец:
Ивлев Владислав Михайлович
Мать:
Малыхина Зоя Стефановна
Казацкая
, Курский уезд, Курская губерния
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