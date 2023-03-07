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Ивлев Александр Владиславович

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Место рождения

Казацкая, Курский уезд, Курская губерния

Дата рождения

28.11.1963

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1963

Отец: Ивлев Владислав Михайлович

Мать: Малыхина Зоя Стефановна

Казацкая, Курский уезд, Курская губерния
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