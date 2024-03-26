Ушакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Никулина Фекла Карповна
Отец ребёнка: Ушаков Карп
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ушакова Ульяна Карповна
Отец ребёнка: Ушаков Карп
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ушакова Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Ушаков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурина Анна Карповна
Отец ребёнка: Ушаков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ушаков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков Иван Карпович
Отец ребёнка: Ушаков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Мария Карповна
Отец ребёнка: Ушаков Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Карп
Смерть
1931