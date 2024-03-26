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Ушакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Никулина Фекла Карповна

Отец ребёнка: Ушаков Карп

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ушакова Ульяна Карповна

Отец ребёнка: Ушаков Карп

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ушакова Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Ушаков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурина Анна Карповна

Отец ребёнка: Ушаков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Алексей Карпович

Отец ребёнка: Ушаков Карп

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Иван Карпович

Отец ребёнка: Ушаков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Мария Карповна

Отец ребёнка: Ушаков Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Карп

Смерть
1931
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