Вотинцева Зинаида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева Зинаида Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Вотинцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич

д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1935

Сын: Вотинцев Леонид Иванович

Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич

дер. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ивонина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Вотинцев Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич

д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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