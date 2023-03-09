Вотинцева Зинаида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Вотинцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич
д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1935
Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич
дер. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ивонина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Вотинцев Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Вотинцев Иван Григорьевич
д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно