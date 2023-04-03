Настасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1793 и 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Ефим
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Акинина) Наталья
Отец ребёнка: Акинин Ефим
Рождение ребёнка
1821
Сын: Акинин Семен
Отец ребёнка: Акинин Ефим
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Акинина) Акулина
Отец ребёнка: Акинин Ефим
Смерть
Неизвестно