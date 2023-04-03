Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1793 и 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Ефим

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Акинина) Наталья

Отец ребёнка: Акинин Ефим

Рождение ребёнка
1821

Сын: Акинин Семен

Отец ребёнка: Акинин Ефим

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Акинина) Акулина

Отец ребёнка: Акинин Ефим

Смерть
Неизвестно

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