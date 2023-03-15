Фроликов Владимир Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
04.10.1885
Рождение ребёнка
29.07.1893
Дочь: Соломония Владимирова
Мать ребёнка: Фроликова Матрона Леонтьева
Рождение ребёнка
28.04.1898
Сын: Фроликов Тимофей Владимиров
Мать ребёнка: Фроликова Матрона Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фроликов Борис Владимиров
Мать ребёнка: Фроликова Матрона Леонтьева
Смерть
Неизвестно