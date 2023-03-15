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Фроликов Владимир Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фроликов Дмитрий Тимофеев

Мать: Фроликова Дарья Миронова

Бракосочетание
04.10.1885

Жена: Фроликова Матрона Леонтьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.07.1893

Дочь: Соломония Владимирова

Мать ребёнка: Фроликова Матрона Леонтьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1898

Сын: Фроликов Тимофей Владимиров

Мать ребёнка: Фроликова Матрона Леонтьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Борис Владимиров

Мать ребёнка: Фроликова Матрона Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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