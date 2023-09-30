Коркулева (Беляева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркулева (Беляева) Ольга Николаевна

Место рождения

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

11.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Беляев Николай Матвеевич

Мать: Беляева Иулиания Афанасьевна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Бракосочетание
19.05.1891 ст.

Муж: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
24.02.1892 ст.

Сын: Самсонов (Коркулев) Василий Иванович

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
29.01.1895 ст.

Сын: Самсонов (Коркулев) Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
12.05.1898 ст.

Дочь: Самсонова (Коркулева) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.

Дочь: Соловьева (Самсонова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Дочь: Самсонова (Коркулева) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
11.03.1909

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