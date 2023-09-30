Коркулева (Беляева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти11.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Бракосочетание
19.05.1891 ст.
Рождение ребёнка
24.02.1892 ст.
Сын: Самсонов (Коркулев) Василий Иванович
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1895 ст.
Сын: Самсонов (Коркулев) Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1898 ст.
Дочь: Самсонова (Коркулева) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.
Дочь: Соловьева (Самсонова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.
Дочь: Самсонова (Коркулева) Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич
Смерть
11.03.1909