Пукачева (Тараканова) Нагимэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Тараканов Маглюд
Мать: Хадичя
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1930
Сын: Садеретдинов Тараканов Шагивали Миневалиевич
Отец ребёнка: Садеретдинов Минневали
Рождение ребёнка
02.05.1946
Сын: Пукачёв Рифкат
Отец ребёнка: Пукачёв Салахутдин Вахитович
Рождение ребёнка
06.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пукачёв Салахутдин Вахитович
Смерть
2009
Причина смерти: 100лет
Похороны
Неизвестно