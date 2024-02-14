Пукачева (Тараканова) Нагимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПукачева (Тараканова) Нагимэ

Пукачева (Тараканова) Нагимэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Тараканов Маглюд

Мать: Хадичя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукачёв Салахутдин Вахитович

Развод
Неизвестно

Муж: Садеретдинов Минневали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садеретдинов Минневали

Рождение ребёнка
06.12.1930

Сын: Садеретдинов Тараканов Шагивали Миневалиевич

Отец ребёнка: Садеретдинов Минневали

Рождение ребёнка
02.05.1946

Сын: Пукачёв Рифкат

Отец ребёнка: Пукачёв Салахутдин Вахитович

Рождение ребёнка
06.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пукачёв Салахутдин Вахитович

Смерть
2009
Причина смерти: 100лет
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.