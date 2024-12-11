Schütz Johann Jakob Peter 13.05.1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Schütz Johann Jakob Peter

Автор
АК
Кунц А.

мужской, родился 13.05.1802, Жулавки

умер 28.05.1862

Мать
Schütz (Kohl) Anna Maria1766 г.р.
Отец
Schütz Peter1773 г.р.
Супруги
Schütz (Jahn) Anna Regina20.01.1810 г.р.
Schütz (Rathke) Katharina03.10.1805 г.р.
Дети
Schütz Johann Jakob Peter12.08.1834 г.р.
Schütz Johann Jakob05.10.1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1802

Отец: Schütz Peter

Мать: Schütz (Kohl) Anna Maria

Бракосочетание
31.05.1833

Жена: Schütz (Jahn) Anna Regina

Рождение ребёнка
12.08.1834

Сын: Schütz Johann Jakob Peter

Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina

Рождение ребёнка
05.10.1835

Сын: Schütz Johann Jakob

Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina

Рождение ребёнка
19.10.1836

Дочь: Schütz Anna Regina

Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina

Рождение ребёнка
10.12.1837

Сын: Schütz Johann

Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina

Рождение ребёнка
12.12.1838

Сын: Schütz Karl Eduard

Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina

Рождение ребёнка
02.02.1840

Дочь: Schütz Katharina Regina

Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina

Бракосочетание
06.05.1848

Жена: Schütz (Rathke) Katharina

Смерть
28.05.1862

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