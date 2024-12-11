Schütz Johann Jakob Peter
мужской, родился 13.05.1802, Жулавки
умер 28.05.1862
МатьSchütz (Kohl) Anna Maria1766 г.р.
ОтецSchütz Peter1773 г.р.
Супруги
Schütz (Jahn) Anna Regina20.01.1810 г.р.
Schütz (Rathke) Katharina03.10.1805 г.р.
Дети
Schütz Johann Jakob Peter12.08.1834 г.р.
Schütz Johann Jakob05.10.1835 г.р.Показать еще 4
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Рождение
13.05.1802
Отец: Schütz Peter
Мать: Schütz (Kohl) Anna Maria
Бракосочетание
31.05.1833
Рождение ребёнка
12.08.1834
Сын: Schütz Johann Jakob Peter
Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina
Рождение ребёнка
05.10.1835
Сын: Schütz Johann Jakob
Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina
Рождение ребёнка
19.10.1836
Дочь: Schütz Anna Regina
Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina
Рождение ребёнка
10.12.1837
Сын: Schütz Johann
Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina
Рождение ребёнка
12.12.1838
Сын: Schütz Karl Eduard
Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina
Рождение ребёнка
02.02.1840
Дочь: Schütz Katharina Regina
Мать ребёнка: Schütz (Jahn) Anna Regina
Бракосочетание
06.05.1848
Смерть
28.05.1862