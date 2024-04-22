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Турлакова Елена Лубсановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1987

Отец: Цыренгармаев Лубсан Бадмажапович

Мать: Цыренгармаева (Будаева) Норжима Базаровна

Рождение ребёнка
16.03.2010

Сын: Турлаков ЭЛБЭГ Чингисович

Отец ребёнка: Турлаков Чингис Гуржапович

Рождение ребёнка
05.11.2011

Сын: Турлаков Эрдэм Чингисович

Отец ребёнка: Турлаков Чингис Гуржапович

Рождение ребёнка
29.01.2018

Дочь: Турлакова Эржэна Чингисовна

Отец ребёнка: Турлаков Чингис Гуржапович

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