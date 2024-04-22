Турлакова Елена Лубсановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1987
Рождение ребёнка
16.03.2010
Сын: Турлаков ЭЛБЭГ Чингисович
Отец ребёнка: Турлаков Чингис Гуржапович
Рождение ребёнка
05.11.2011
Сын: Турлаков Эрдэм Чингисович
Отец ребёнка: Турлаков Чингис Гуржапович
Рождение ребёнка
29.01.2018
Дочь: Турлакова Эржэна Чингисовна
Отец ребёнка: Турлаков Чингис Гуржапович