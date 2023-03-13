Федорова Дарья Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Дарья Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1899

Сын: Федоровъ Павелъ

Отец ребёнка: Федоровъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Федоровъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1903

Сын: Федоровъ Сергей

Отец ребёнка: Федоровъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1908

Сын: Федоровъ Василий

Отец ребёнка: Федоровъ Григорий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоровъ Григорий

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