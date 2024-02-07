Княжев Иван Александрович
Место рожденияд.Корельское Онежский р-он Россия
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Княжев Александр
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Акдотья Ивановна
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна
д.Корельское Онежский р-он Россия
Смерть
Неизвестно