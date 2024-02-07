Княжев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКняжев Иван Александрович

Княжев Иван Александрович

Место рождения

д.Корельское Онежский р-он Россия

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Княжев Александр

Мать: не указана

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Княжев Федор Иванович

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Акдотья Ивановна

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Княжев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Николаевна

д.Корельское Онежский р-он Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close