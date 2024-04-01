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Faulkner Glen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Faulkner Larry

Мать ребёнка: Faulkner Jessie Hill

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Faulkner Merlyn

Мать ребёнка: Faulkner Jessie Hill

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Faulkner Garrot

Мать ребёнка: Faulkner Jessie Hill

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pond (Faulkner) Mable

Мать ребёнка: Faulkner Jessie Hill

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ades (Faulkner) Gleneva

Мать ребёнка: Faulkner Jessie Hill

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1933

Дочь: Hollingshead (Faulkner) Velma

Мать ребёнка: Faulkner Jessie Hill

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