Местюков Иван Егорович Иван Егорович
Место рожденияТамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое
Дата рождения18.01.1910
Дата смерти20.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое
Рождение ребёнка
24.08.1938
Сын: Местюков Александр Иванович
Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
11.11.1940
Дочь: Козлова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.06.1945
Дочь: Шелкаева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
18.02.1947
Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна
Смерть
20.03.1994