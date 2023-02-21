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Местюков Иван Егорович Иван Егорович

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Место рождения

Тамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое

Дата рождения

18.01.1910

Дата смерти

20.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое
Рождение ребёнка
24.08.1938

Сын: Местюков Александр Иванович

Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1940

Дочь: Козлова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1945

Дочь: Шелкаева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1947

Сын: Местюков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Местюкова Наталья Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
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