Смирнова (Софьина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1936
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1968
Сын: Смирнов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно