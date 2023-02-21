Смирнова (Софьина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Софьина) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1936

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1968

Сын: Смирнов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
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