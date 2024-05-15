Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревалова (Сабашникова) Евгения Павловна

Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна

avatar

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

20.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985

Отец: Сабашников Павел Германович

Мать: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
13.12.2009

Муж: Перевалов Константин

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
29.03.2011

Дочь: Перевалова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Перевалов Константин

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.09.2014

Дочь: Перевалова Кира Константиновна

Отец ребёнка: Перевалов Константин

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
07.09.2020

Сын: Перевалов Роман Константинович

Отец ребёнка: Перевалов Константин

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.