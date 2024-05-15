Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения20.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985
Бракосочетание
13.12.2009
Муж: Перевалов Константин
Рождение ребёнка
29.03.2011
Дочь: Перевалова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Перевалов Константин
Рождение ребёнка
26.09.2014
Дочь: Перевалова Кира Константиновна
Отец ребёнка: Перевалов Константин
Рождение ребёнка
07.09.2020
Сын: Перевалов Роман Константинович
Отец ребёнка: Перевалов Константин