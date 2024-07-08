Шевяков Владимир Еразмов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1899
Дочь: Шевякова Анастасия Владимирова
Мать ребёнка: Шевякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.
Дочь: Шевякова Наталья Владимирова
Мать ребёнка: Шевякова Пелагея Иванова
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Шевякова Мария Владимирова
Мать ребёнка: Шевякова Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно