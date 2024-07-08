Шевяков Владимир Еразмов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевяков Владимир Еразмов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевяков Еразм Гервасий Константинов

Мать: Шевякова Елизавета Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
24.09.1899

Дочь: Шевякова Анастасия Владимирова

Мать ребёнка: Шевякова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.

Дочь: Шевякова Наталья Владимирова

Мать ребёнка: Шевякова Пелагея Иванова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Шевякова Мария Владимирова

Мать ребёнка: Шевякова Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно

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