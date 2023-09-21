(Лосева) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1800 ст.
Отец: Лосев Николай Афанасьевич
Мать: не указана
Крещение
05.02.1800 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были шурин Василий Михайлович Головастиков и свояченница девка Екатерина Михайловна Головастикова.
Смерть
Неизвестно