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(Лосева) Евдокия Николаевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.02.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1800 ст.

Отец: Лосев Николай Афанасьевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
05.02.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были шурин Василий Михайлович Головастиков и свояченница девка Екатерина Михайловна Головастикова.
Смерть
Неизвестно

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