Яскелевич Геновефа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яскелевич Чеслав
Отец ребёнка: Яскелевич Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яскелевич Станислав
Отец ребёнка: Яскелевич Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яскелевич Антон
Смерть
Неизвестно