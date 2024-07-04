Яскелевич Геновефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскелевич Геновефа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яскелевич Чеслав

Отец ребёнка: Яскелевич Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яскелевич Станислав

Отец ребёнка: Яскелевич Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яскелевич Антон

Смерть
Неизвестно

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