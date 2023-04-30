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Шенин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1973

Отец: Шенин Александр Николаевич

Мать: Шенина Надежда Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1996

Сын: Шенин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.2002

Сын: Шенин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.2006

Дочь: Шенина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.2015

Дочь: Шенина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна

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