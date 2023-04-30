Шенин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1996
Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.2002
Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.2006
Дочь: Шенина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.2015
Дочь: Шенина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна