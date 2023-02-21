Бибик (Буденная) Александра Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: София Сергеевна
Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1919
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно