Бибик (Буденная) Александра Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибик (Буденная) Александра Иоакимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
1926 г.р.

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: София Сергеевна

Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1919

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бибик Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Бибик Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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