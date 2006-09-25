Ламажапов Аюр Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламажапов Аюр Евграфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2006

Отец: Ламажапов Евграф Петрович

Мать: не указана

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