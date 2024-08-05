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Акилина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

08.01.1808

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Борис

Мать: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Архипович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Архипович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Платон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Архипович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Архипович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Архипович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Архипович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1782

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Василий Архипович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1784

Сын: Илья Васильевич

Отец ребёнка: Василий Архипович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1784

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Архипович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.01.1808
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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