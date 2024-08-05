Акилина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти08.01.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Борис
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Платон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
24.04.1782
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
20.07.1784
Сын: Илья Васильевич
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
06.12.1784
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Архипович
Смерть
08.01.1808