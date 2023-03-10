Серова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1986
Дочь: Мирохина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Серов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.1993
Сын: Серов Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Серов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Серов Сергей Михайлович