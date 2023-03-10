Серова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерова Нина Николаевна

Серова Нина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1986

Дочь: Мирохина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Серов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.1993

Сын: Серов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Серов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Серов Сергей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close