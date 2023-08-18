Армянинов Ефим Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1850 ст.
Дата смерти26.11.1903 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
08.02.1850 ст.
08.02.1850 11.02.1850 мужской Ефим с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Зиновий Маркович Армянинов Зиновия Ивановна того же села удельный крестьянин Матвей Голяков и крестьянская дочь, девица Анн... Показать все
Смерть
26.11.1903 ст.
26.11.1903 28.11.1903 мужской Армянинов Ефим Зиновьевич 54,0 брюшной тиф