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Армянинов Ефим Зиновьевич

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

08.02.1850 ст.

Дата смерти

26.11.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850 ст.

Отец: Армянинов Зиновий Маркович

Мать: Армянинова Зиновия Ивановна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
08.02.1850 11.02.1850 мужской Ефим с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Зиновий Маркович Армянинов Зиновия Ивановна того же села удельный крестьянин Матвей Голяков и крестьянская дочь, девица Анн... Показать все
Смерть
26.11.1903 ст.
Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
26.11.1903 28.11.1903 мужской Армянинов Ефим Зиновьевич 54,0 брюшной тиф

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