Шатова (Пиваева) Надежда Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти26.03.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Пиваев Терентий Федотович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич
Лепси, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
08.07.1925
Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шатов Александр Кириллович
Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.09.1929
Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Немцева Агния Кирилловна
Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич
Смерть
26.03.1992
Томск, город Томск, Томская область