Шатова (Пиваева) Надежда Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Пиваева) Надежда Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пиваев Терентий Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шатов Семён Кириллович

Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич

Лепси, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
08.07.1925

Сын: Шатов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шатов Александр Кириллович

Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич

Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Шатов Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Немцева Агния Кирилловна

Отец ребёнка: Шатов Кирилл Леонтьевич

Смерть
26.03.1992
Томск, город Томск, Томская область
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