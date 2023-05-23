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Матрохин Георгий Александрович

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Место рождения

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии

Дата рождения

12.05.1925

Дата смерти

03.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925

Отец: Матрохин Александр Васильевич

Мать: Матрохина Ефросинья Порфирьевна

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1948

Сын: Матрохин Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна

Курлек, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.07.1951

Дочь: Мишукова Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна

Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.03.1953

Сын: Матрохин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна

Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1954

Дочь: Гурковская Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1956

Дочь: Грасмик Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.03.1962

Дочь: Устелимова Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна

Лесоучасток Чая, Чаинский муниципальный район, Томская область
Смерть
03.09.1991
Лесоучасток Чая, Чаинский муниципальный район, Томская область
Похоронен на кладбище с. Варгатёр Чаинского района Томской области
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