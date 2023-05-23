Матрохин Георгий Александрович
Место рождениявыселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Дата рождения12.05.1925
Дата смерти03.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925
выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1948
Сын: Матрохин Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна
Курлек, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.07.1951
Дочь: Мишукова Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна
Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.03.1953
Сын: Матрохин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна
Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1954
Дочь: Гурковская Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1956
Дочь: Грасмик Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1962
Дочь: Устелимова Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Матрохина Акулина Ивановна
Смерть
03.09.1991
Похоронен на кладбище с. Варгатёр Чаинского района Томской области