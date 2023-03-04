Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова

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Место рождения

д. Раевская

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Раевская
Бракосочетание
08.02.1889

Муж: Хорошавин Афанасий Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.07.1890

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Хорошавин Афанасий Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Хорошавин Афанасий Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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