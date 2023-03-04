Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова
Место рожденияд. Раевская
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Раевская
Бракосочетание
08.02.1889
Рождение ребёнка
16.07.1890
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Хорошавин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Хорошавин Афанасий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно