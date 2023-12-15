Губина Екатерина Евсигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Губина Анна Саввина
Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.
Сын: Губин Филип Савин
Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.10.1850 ст.
Сын: Губин Яков Саввин
Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.02.1852 ст.
Сын: Губин Федот Саввин
Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.
Сын: Губин Михаил Саввин
Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.
Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Губин Емельян Саввин
Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно