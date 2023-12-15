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Губина Екатерина Евсигнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Савелий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Губина Анна Саввина

Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.

Сын: Губин Филип Савин

Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1850 ст.

Сын: Губин Яков Саввин

Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1852 ст.

Сын: Губин Федот Саввин

Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.

Сын: Губин Михаил Саввин

Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.

Сын: Губин Григорий Саввин

Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Губин Емельян Саввин

Отец ребёнка: Губин Савелий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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