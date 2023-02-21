Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Иван

Мать: Дмитрева Аксинья

Смерть
Неизвестно
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