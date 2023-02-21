Волкова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: Волкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Иванович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
13.04.1916

Дочь: Волкова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Иванович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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