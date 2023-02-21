Волкова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Волкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
13.04.1916
Дочь: Волкова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно