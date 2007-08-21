Андрианов Юрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1953
Дата смерти21.08.2007
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Редактор журнала "Бельские просторы", поэт, писатель, член Союза писателей РБ и РФ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.08.2007
http://www.bashinform.ru/ | <p>В Уфе простились с поэтом Юрием Андриановым</p><p> </p><p>Распечатать материал</p><p>Отправить материал по почте</p> Уфа, ...