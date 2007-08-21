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Андрианов Юрий Анатольевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

1953

Дата смерти

21.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Андрианов Анатолий Николаевич

Мать: Андрианова Мария Матвеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Редактор журнала "Бельские просторы", поэт, писатель, член Союза писателей РБ и РФ.
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
21.08.2007
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
http://www.bashinform.ru/ | <p>В Уфе простились с поэтом Юрием Андриановым</p><p> </p><p>Распечатать материал</p><p>Отправить материал по почте</p> Уфа, ...
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