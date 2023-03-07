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Соляная Ирина

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

28.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1985

Отец: Соляной Юрий Александрович

Мать: Соляная Людмила Викторовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.09.2009

Сын: Федоров Илья Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Павлович

Рождение ребёнка
27.04.2011

Сын: Федоров Семён Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Павлович

Рождение ребёнка
18.02.2018

Сын: Федоров Серафим Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Александр Павлович

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