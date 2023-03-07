Соляная Ирина
Место рождения
Дата рождения28.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1985
Рождение ребёнка
19.09.2009
Сын: Федоров Илья Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Павлович
Рождение ребёнка
27.04.2011
Сын: Федоров Семён Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Павлович
Рождение ребёнка
18.02.2018
Сын: Федоров Серафим Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно