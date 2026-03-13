Сергиенко Борис Дмитриевич
мужской, родился 1892
Супруги
Дети
Сергиенко Григорий БорисовичНеизвестно г.р.
Сергиенко Иван БорисовичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко Мария Борисовна
Мать ребёнка: Сергиенко (Ожиганова) Марфа (Старшая Сестра) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Григорий Борисович
Мать ребёнка: Сергиенко (Ожиганова) Марфа (Старшая Сестра) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно