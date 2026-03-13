Сергиенко Борис Дмитриевич 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергиенко Борис Дмитриевич

Автор
АМ
Мухортова А.

мужской, родился 1892

Супруги
Сергиенко (Ожиганова) Марфа (Старшая Сестра) Ивановна1899 г.р.
Дети
Сергиенко Григорий БорисовичНеизвестно г.р.
Сергиенко Иван БорисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко Мария Борисовна

Мать ребёнка: Сергиенко (Ожиганова) Марфа (Старшая Сестра) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Иван Борисович

Мать ребёнка: Сергиенко (Ожиганова) Марфа (Старшая Сестра) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Григорий Борисович

Мать ребёнка: Сергиенко (Ожиганова) Марфа (Старшая Сестра) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергиенко (Ожиганова) Марфа (Старшая Сестра) Ивановна

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