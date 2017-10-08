Крутков Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1972
Дата смерти08.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Череповец, Россия
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.2017
Вологда, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Череповец