Крутков Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутков Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1972

Дата смерти

08.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2017
Вологда, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Череповец
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