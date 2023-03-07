Мамаева (Братухина) Васса Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мамаев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Мамаев Филипп
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Лидия Филипповна
Отец ребёнка: Мамаев Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Филипп
Смерть
Неизвестно