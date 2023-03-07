Мамаева (Братухина) Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Братухина) Васса Тимофеевна

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Место рождения

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

Дети

1932 г.р.
Около 1947 г.р.
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Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Братухин Тимофей Иванович

Мать: Братухина Прасковья Фадеевна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Сын: Мамаев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Мамаев Филипп

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Лидия Филипповна

Отец ребёнка: Мамаев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Филипп

Смерть
Неизвестно
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