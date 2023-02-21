Исаев Прокопий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Исаев Михайло Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Исаев Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Исаева Наталья Никитина
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Смерть
Неизвестно