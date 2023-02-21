Исаев Прокопий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Прокопий Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Исаев Михайло Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Исаев Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Исаева Наталья Никитина

Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Смерть
Неизвестно
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