Югринов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1898
Дата смерти1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1898
Отец: Югринов Иван
Рождение ребёнка
26.10.1927
Мать ребёнка: Югринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югринова Роза Ивановна
Мать ребёнка: Югринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Югринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югринова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Югринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югринова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Югринова Любовь
Смерть
1974