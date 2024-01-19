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Югринов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1898

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1898

Отец: Югринов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1927

Сын: Югринов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Югринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югринова Роза Ивановна

Мать ребёнка: Югринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Югринов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Югринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югринова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Югринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югринова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Югринова Любовь

Смерть
1974
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