Биккенә Юмеевич (Юмәй)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Юмәй (Әмәй) Сәфәр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Зейни (Зәйни)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Йозлекай (Йөзекәй)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Гобәй
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рехметулла (Рәхмәтулла) Биккенә
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Голбәдәр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Гобәйдулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Голгыйзар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1784