Биккенә Юмеевич (Юмәй) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккенә Юмеевич (Юмәй)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Юмәй (Әмәй) Сәфәр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Зейни (Зәйни)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Йозлекай (Йөзекәй)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Гобәй

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рехметулла (Рәхмәтулла) Биккенә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Голбәдәр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Гобәйдулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Голгыйзар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Голҗеүһер (Голжейхер)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1784
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