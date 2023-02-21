Заплатная (Куделкова) Антонина Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1919
Рождение ребёнка
21.03.1920
Сын: Заплатный Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1921
Сын: Заплатный Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1922
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1926
Сын: Заплатный Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович
Смерть
Неизвестно