Заплатная (Куделкова) Антонина Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплатная (Куделкова) Антонина Никитишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1919

Муж: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1920

Сын: Заплатный Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1921

Сын: Заплатный Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1922

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Заплатный Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Заплатный Григорий (Грицко) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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